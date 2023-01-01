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تفاصيل علاقة شاكيرا بلاعب فورملا1 لويس هاميلتون

الأربعاء 12 يوليو 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل علاقة شاكيرا بلاعب فورملا1 لويس هاميلتون



وكالات / سما /

من الواضح أن الحب وصل إلى قلب المغنية العالمية شاكيرا وسائق فورمولا 1، وإذا كان أى شخص لا يزال لديه شكوك حول علاقة شاكيرا مع لويس هاميلتون، فقد تشير العلامات الثابتة إلى أن علاقتهما الرومانسية تزداد بشكل جدى حسبما نشر موقع marca

وحسب التقرير تم تداول الشائعات حول علاقة شاكيرا المزدهرة مع هاميلتون منذ أسابيع، بعدما شوهدا فى الحفلات والمطاعم والأماكن المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، فإن حضور شاكيرا المستمر فى سباقات الفورمولا 1 يغذى الشائعات.

خلال سباقات فورمولا 1 التى تقام فى جميع أنحاء العالم، من الشائع اكتشاف المشاهير بين المتفرجين، وفى اللحظات الأخيرة من السباق، التقطت كاميرات التلفزيون شاكيرا وهى تستمتع بالسباق من منطقة ضيافة مرسيدس، بدت مرتاحة وابتسمت إلى جانب الحاضرين الآخرين فى الحدث الرياضي.

وعلى جانب آخر، يخطط اللاعب الإسبانى السابق جيرارد بيكيه، وحبيبته كلارا شيا للزواج بعد مرور عام على علاقتهما العاطفية، فى أعقاب انفصال الأول عن شريكته النجمة الكولومبية شاكيرا، وحسب ما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانية، إنّ الثنائى اتخذا هذا القرار وسيعلنان فى الأيام القليلة المقبلة خبر خطوبتهما رسميا ثم زفافهما.

وتحدث مصدر مقرب منهما: "سيتزوج جيرارد بيكيه وكلارا شيا... اتخذ لاعب كرة القدم السابق وصديقته هذا القرار المهم للغاية"، وأضاف: "لقد خططا أيضا لنشر الأخبار السارة على الملأ.

#شاكيرا #لويس هاميلتون

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