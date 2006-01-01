فلوريدا كيز تحتفل بمئويتها الثانية بفطيرة ليمون عملاقة

وكالات / سما /

احتفلت فلوريدا كيز بالذكرى المئوية الثانية لتأسيسها، يوم الاثنين الماضي، على طول خليج المكسيك مع فطيرة الليمون التى يزيد قطرها عن 13 قدمًا (4 أمتار) - والتى يعتزم المنظمون توثيقها على أنها رقم قياسى عالمى.

المشاركون احتفلوا بالذكرى السنوية لتأسيس الهيئة التشريعية الإقليمية لفلوريدا لمقاطعة مونرو فى 3 يوليو 1823، وتحتوى المقاطعة على جزء من حديقة إيفرجلادز الوطنية، وفقا لموقع fox35orlando.

خلال الحرب الأهلية، ظلت مدينة كى ويست فى ايدى الاتحاد كقاعدة لحصار بحرى للشحن الكونفدرالى، وفى أوائل القرن العشرين، قاد المليونير هنرى فلاجلر ستاندرد أويل بناء سكة حديد فلوريدا كيز فوق البحر التى أصبحت معروفة على نطاق واسع بأنها الأعجوبة الثامنة فى العالم.

ولما يقرب من 6 أشهر من رئاسته فى الفترة من 1945 إلى 1953، حكم هارى ترومان الولايات المتحدة من "البيت الأبيض الصغير" الخاص به فى كى ويست، وهو الآن المتحف الرئاسى الوحيد فى فلوريدا.

فطيرة الليمون الرئيسية، انتشرت فى أواخر القرن التاسع عشر، وتعد كي ويست جزءًا كبيرًا من تراث سلسلة جزر أقصى جنوب الولايات المتحدة، وفى عام 2006، صنفت الهيئة التشريعية للولاية الفطيرة بأنها "فطيرة فلوريدا الرسمية".

الفطيرة الكبيرة التى تم اعدادها في الذكر المئوية الثانية، التى أعدها الطهاة المحليون، تضمنت قشرة جراهام التقليدية وكريمة مخفوقة بالإضافة إلى عصير من عدة آلاف من الليمون الحامض.