متحولة جنسيا تفوز بلقب ملكة جمال هولندا

وكالات / سما /

فازت ريكي فاليري كولي بلقب ملكة جمال هولندا وذلك يوم السبت الماضى وتعتبر أول امرأة متحولة جنسياً تفوز بهذا اللقب وثاني امرأة متحولة جنسياً تنافس في مسابقة ملكة جمال الكون، وحصلت على هذا اللقب ضد تسعة متسابقين آخرين، وأعلنت منظمة المسابقة فوزها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركوا صورة لكولى بعد أن توجت بلقب ملكة جمال هولندا، وفقاً لما ذكره موقع "insider".

وتبلغ ريكي فاليري من العمر 22 عامًا ووفقًا لـ NOS ، وهي هيئة إذاعية مقرها هولندا ، فإن ريكي هي ثاني امرأة متحول جنسيًا تتنافس في مسابقة ملكة جمال الكون بعد أنجيلا بونس، حيث مثلت بونس وهى امرأة متحولة جنسياً وموطنها إسبانيا في المسابقة الدولية في عام 2018 .

وظهرت ريكي سابقًا فى Next Top Model في هولندا في عام 2018 ، ونافست على اللقب مع أربعة، وغيرت منظمة ملكة جمال الكون بعض قواعدها حيث أتاحت في أغسطس الماضي للأمهات والنساء المتزوجات المنافسة على لقب ملكة جمال الكون.

وأشار التقرير إلى أن السيدة آن جاكابونج جاكراجوتاتيب اشترت المنظمة في أكتوبر 2022.، وتعتبر جاكراجوتاتيب هي أول امرأة تمتلك ملكة جمال الكون فى تاريخ المنظمة التي يبلغ عمرها 70 عامًا، وتعتبر أغنى امرأة متحولة جنسيًا في العالم.

وتعمل ريكي عارضة أزياء وممثلة حيث ظهرت سابقاَ في برنامج “Holland’s Next Top Model”، وأحتفلت بفوزها باللقب على صفحتها الخاصة بتطبيق "إنستجرام"، حيث كتبت: “إنه أمر غير واقعي ولكن يمكنني أن أطلق على نفسيmissnederland 2023.. لقد كانت عملية تعليمية ورائعة، لا يمكن أن يمر العام الذي قضيته بشكل خاطئ بعد الآن”

وتابعت: “أنا فخورة وسعيدة للغاية ولا أستطيع وصف ذلك”. “لقد جعلت مجتمعي فخوراً وأثبتت أنه يمكن تحقيق ذلك”.