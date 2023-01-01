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لائحة اتهام ضد مستوطن مزق نسخة من القرآن الكريم

الأربعاء 12 يوليو 2023 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام ضد مستوطن مزق نسخة من القرآن الكريم



القدس المحتلة / سما /

قدم الإدعاء العام الإسرائيلي،ـ الأربعاء، لائحة اتهام ضد مستوطن من سكان مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، ظهر في مقطع كاميرا مراقبة خلال اقتحام مجموعة من المستوطنين لمسجد قرية عوريف، وكان يقوم بتمزيق نسخة من القرآن الكريم.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المستوطن هو دور عوفيد (30 عامًا)، وشملت لائحة الاتهام أسباب مشددة بحقه، تتعلق بالقيام بجرائم إرهابية نتج عنها ضرر، وعمل إرهابي ذي أذى خاص، وعمل إرهابي يتعلق بإهانة الدين والمساس به.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المستوطن قام بذلك بدافع ديني وقومي وأيديولوجي بهدف إثارة الخوف والذعر، وهدف لإلحاق أضرار جسيمة بالمقدسات الدينية.

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