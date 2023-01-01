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شركة "ZTE" تطلق هاتفها الجديد.. هذه مواصفاته

الأربعاء 12 يوليو 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "ZTE" تطلق هاتفها الجديد.. هذه مواصفاته



وكالات / سما /

أطلق شركة " ZTE" الصينية، هاتفها الذكي الجديد " Blade A72s"، الذي يعتبر من فئة الهواتف المتوسطة.

وقالت الشركة الصينية، في إعلان إطلاقها للهاتف الجديد، إن ""Blade A72s الجديد يمتاز بشاشة IPS قياس 6.75 بوصة وبدقة وضوح 720p+ بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 90 هرتز.

وأوضحت إلى أن الهاتف يحتوي على المعالج Unisoc T606 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

ويشمل الهاتف الجديد أيضًا، كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدستين بدقة 2 ميجا بيكسل لكل منهما.

وأشارت إلى أن الهاتف الجديد، مجهز ببطارية سعة5000 مللي أمبير ساعة يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

ولفتت إلى أن الهاتف الذكي الجديد متوفر باللون Space Black أو Sky Blue.

#ZTE #هاتف #Blade A72s #الهواتف #الصين

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