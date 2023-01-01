8 آثار جانبية لتناول الموز

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يعتبر الموز، من أكثر الفواكه المحبوبة والأكثر استهلاكًا على مستوى العالم، ومع ذلك فإن الآثار الجانبية للموز لا تحظى باهتمام كبير، يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم والأحماض الأمينية وفيتامين B6 والكثير من العناصر الغذائية الأساسية، وإليك ما يحدث لجسمك عندما تأكل الموز كل يوم، وفقًا لما نشره موقع "pinkvilla".

الآثار الجانبية للموز

عدم التوازن الأيضي

الموز هو فاكهة صفراء استوائية ومثل العديد من الفواكه الاستوائية الأخرى ، فهو أيضًا عرضة للإصابة بدرجة حرارة أقل من 13 درجة مئوية ، لا يؤدي هذا فقط إلى تعزيز أعراض الإصابة بالبرودة (CI) لقشر الموز ولبه ، ولكنه يؤدي أيضًا إلى حدوث اضطرابات في الأنشطة الفسيولوجية لب الفاكهة التي قد تؤدي إلى اختلال التوازن الأيضي بعد الاستهلاك.

زيادة الوزن

أثبت الموز الذي يحتوي على نسبة كبيرة من النشا أنه يمتلك خصائص زيادة الوزن على الرغم من تأثيره الإيجابي على صحة الجهاز الهضمي ، قد يكون الموز الأخضر بديلاً أفضل نظرًا لاحتوائه على نشا مقاوم أثبت فعاليته في إدارة الوزن، قد ترغب أيضًا في إعادة النظر في تناول 3 موزات يوميًا أو أكثر من احتياجات جسمك.

فرط بوتاسيوم الدم

زيادة تناول البوتاسيوم ضار لكل من الأطفال والبالغين وكبار السن ،يُعرَّف فرط بوتاسيوم الدم بأنه تركيز أعلى للبوتاسيوم في البلازما من القيمة المحددة مسبقًا للبوتاسيوم في البلازما ، وينتج عن تناول البوتاسيوم المفرط ، ما قد تركز عليه هو عدد الموز الذي تستهلكه يوميًا نظرًا لأن موزة متوسطة الحجم تحتوي على 422 مجم من البوتاسيوم.

صداع نصفي

كان استهلاك الموز أحد العوامل المسببة لنوبات الصداع النصفي المتكررة والصداع، قد يكون الموز، في بعض الحالات، مسئولاً أيضًا عن شن هجمات عرضية لذلك ، إذا كان لديك تاريخ عائلي من الصداع النصفي أو الحساسية الغذائية، فتعرف على الآثار السلبية على الجسم.

إمساك

الموز غني بالألياف الغذائية الطبيعية والكثير من العناصر الغذائية الأخرى، فإن الألياف الزائدة قد تسبب تأثيرًا سلبيًا على الإمساك الوظيفي في حالة الجفاف أو عدم كفاية تناول الماء.

سرطان بطانة الرحم

يحتوي الموز في مراحل مختلفة على كميات متفاوتة من السكروز ، قد يرتبط السكروز بسرطان بطانة الرحم وهو أحد الآثار الجانبية المفاجئة لتناول الموز، يمكنك أن تزن بشكل صحيح جميع عيوب تناول الموز يوميًا.

الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية

ينتج عن استهلاك 100 جرام من الموز ما يقرب من 74-150 سعرة حرارية، قد تحتاج إلى معرفة ما إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا بينما تستهلك عددًا من الموز والسعرات الحرارية.

وجع بطن

قد يحتوي 100 جرام من الموز على 35 جرامًا من الكربوهيدرات ، وقد يساهم استهلاك الكربوهيدرات في اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية في مرحلة الطفولة ، وتشنجات البطن ، والآثار السلبية الأخرى بما في ذلك الانتفاخ.