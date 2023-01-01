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هل تعود الجماهير في الموسم الجديد؟ اتحاد الكرة يرد!

الأربعاء 12 يوليو 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تعود الجماهير في الموسم الجديد؟ اتحاد الكرة يرد!



غزة / سما /

حسم اتحاد كرة القدم ملف عودة الجماهير للتشجيع في مباريات بطولات الدوري بدرجاته المختلفة بدءً من انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

ودعا صلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم، الأندية للحفاظ على استمرارية النشاط الرياضي، والتعاون الكامل من أجل التطور المشترك للرياضة الفلسطينية.

وقال أبو العطا على هامش إجراء قرعة بطولة الدوري العام أن رسالتنا هي أن الرياضة تنافس شريف بوضعها الطبيعي ما يتطلب الحفاظ على المنظومة الرياضية إدارياً وجماهيرياً.

وكشف أبو العطا أن منافسات الدوري ستقام بحضور الجماهير بشكل طبيعي بعد أن لُعبت الأسابيع الخمسة الأخيرة من الموسم الماضي خلف الأبواب المغلقة.

ودعا لضرورة الاهتمام بالناشئين والفئات العمرية لأنها الأساس في بناء جيل رياضي للأندية والمنتخبات الوطنية.

#الجماهير #دوري الممتازة #اتحاد الكرة

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