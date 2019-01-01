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هيئة الاسرى : زكريا الزبيدي يواجه التنكيل والتفتيش اليومي

الأربعاء 12 يوليو 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى : زكريا الزبيدي يواجه التنكيل والتفتيش اليومي



رام الله/ سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، ونقلاًعن محاميها معتز شقيرات اليوم الاربعاء، بان الاسير زكريا الزبيدي(47 عاماً ) من مخيم جنين، يشتكي من عملية التفتيش اليومية كل ليله الساعه الواحدة بعد منتصف الليل من قبل ادارة عزل سجن "اوهلي كيدار" حيث تقوم وحدة خاصة من داخل المعتقل بتكبيل الأسير وتفتيش زنزانته وهذا إجراء جديد تنتهجه ادارة السجن.

وأوضحت الهيئة أن الأسير الزبيدي يواجه ظروف العزل الصعبة وغير الإنسانية منذ قرابة 22 شهراً بعزيمة عالية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد تجديد قرار العزل بحقه، كجزء من الإجراءات العقابية التي تنتهجها بحق أسرى نفق الحرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الزبيدي عام 2019، وبعدها تمكن هو و5 من رفاقه (أيهم كممجي، ومناضل نفيعات، ومحمد ومحمود العارضة، ويعقوب قادري)، من انتزاع حريتهم في 11 سبتمبر- أيلول/2021، حين قاموا بحفر نفق تحت سجن جلبوع المحصن.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسرى الستة، وحكم عليهم إضافة إلى أحكامهم السابقة، بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات، إلى جانب التنكيل المتعمد بحقهم، عبر سياسة العزل الانفرادي، وإهمالهم طبيًا، كما تعرضوا لعدة اعتداءات جسدية وضغط نفسي كبير من السجانين، وما زال هذا المسلسل العنصري مستمرا لغاية اليوم.

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