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القانوع: مخيمات "درع القدس" الصيفية تأكيد على مركزية القدس

الأربعاء 12 يوليو 2023 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع أن المخيمات الصيفية التي تطلقها الحركة في قطاع غزة بمشاركة عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات تمثل محطة مهمة في بناء الجيل وغرس مكانة القدس والأقصى في نفوسهم، وربطهم بثوابتهم الوطنية وحقهم المشروع في العودة والتحرير.

وقال القانوع الأربعاء: "إن شعار "درع القدس" الذي أطلقته الحركة على مخيماتها الصيفية هو تأكيد منها على مركزية قضية القدس، ويجب أن تظل حاضرة بين الأجيال، وتتربع في عقولهم، ويتم الإعداد والتجهيز لتحريرها من دنس الغاصبين المحتلين".

#عبد اللطيف القانوع #القدس

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