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لابورتا: نحن أفضل من ريال مدريد وسنواصل الهيمنة على الليغا

الأربعاء 12 يوليو 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا: نحن أفضل من ريال مدريد وسنواصل الهيمنة على الليغا



وكالات / سما /

 

قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن لديه مجموعة أفضل من ريال مدريد، مشيرا إلى أن النادي الكتالوني سيواصل الهيمنة على الليغا.

وأوضح لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لدينا فريق أفضل من ريال مدريد، حتى على المستوى الفردي، وأنا راضٍ جدًا عن الفريق الذي نبنيه".

وتابع: "لدينا فريق تنافسي للغاية. لقد فزنا بالدوري الإسباني، ويمكننا الاستمرار في ممارسة الهيمنة في هذه المسابقة".

وواصل: "أركز على تكوين فريق جيد، علما أننا وقعنا مع جوندوجان وأنييجو مارتينيز، وسيقدمون مستوى وأداء رائعا مثل بقية اللاعبين القادمين".

وأضاف: "نحن واضحون بشأن طلبات المدرب. ربما نفتقد الجناح ولاعب وسط الملعب، وسنحاول إرضاءه. لقد فاز الفريق مرة أخرى بألقاب مهمة، ونحن طموحون للمستقبل، المدرب يعمل بشكل جيد، وكلنا نطمح إلى تحقيق البطولات في السنوات القادمة".

#خوان لابورتا #برشلونة #ريال مدريد #الليغا

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