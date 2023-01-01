يونايتد يبدأ التحرك لضم المغربي أمرابط إلى الشياطين الحمر

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، بدأت التحرك من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم أمرابط بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية هذا الصيف، أبرزها برشلونة وميلان، وذكرت تقارير صحفية أن فيورنتينا يطالب بنحو 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات نجمه المغربي.

وأكد مراسل شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، فلوريان بليتينبيرغ، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن مانشستر يونايتد يراقب عن كثب أمرابط ويخطط للتوقيع معه.​

وأضاف: "في هذه المرحلة، (المفاوضات) ليست متقدمة، لكن المحادثات الأولى قد جرت بالفعل"، منوها أن انتقال أمرابط المحتمل إلى مانشستر يونايتد قد يصبح موضوعا ساخنا في وقت لاحق من سوق الانتقالات الحالية.

وأكد بليتينبيرغ، أن اسم أمرابط موجود أيضا على طاولة بايرن ميونخ الألماني لسوق الانتقالات، قبل أن يستدرك: "لكن، لا شيء ملموس في هذه المرحلة".

وقالت صحيفة "ذا مايل" البريطانية إن مانشستر يونايتد شعر بارتياح كبير عندما علم بأن أمرابط يرفض رفضا باتا اللعب في البطولة السعودية رغم العرض الكبير الذي تلقاه من إحدى الأندية هناك.

وأضافت الصحيفة أن المدرب إريك تين هاغ يريد الحصول على أمرابط مهما كان لأن هذا الأخير يمكن أن يساعد في توفير غطاء لكاسيميرو في خط الوسط، كما يستطيع اللعب إلى جانبه عندما يتطلب الموقف التكتيكي نهجا أكثر حذرا.

تجدر الإشارة، إلى أن سفيان أمرابط، تبقى له موسم واحد في عقده مع فيورنتينا (ينتهي في 30 يونيو 2024)، مع وجود بند سيتم تفعيله لتمديد عقده لموسم إضافي (حتى يونيو 2025).