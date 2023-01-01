  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مرشح الائتلاف يرفض تعيين قاضيا عربيا "ليس صهيونيا"

الأربعاء 12 يوليو 2023 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرشح الائتلاف يرفض تعيين قاضيا عربيا "ليس صهيونيا"



القدس المحتلة / سما /

أعلن مرشح الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة، عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، أنه يرفض تعيين قاض عربي بادعاء أنه "ليس صهيونيا"، حسبما قال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء.

وقال كرويزر، الذي يتوقع انتخابه في الكنيست، اليوم، لعضوية لجنة تعيين القضاة، إن "رؤيتي هي أن قاض تكون رؤيته صهيونية ودينية، مدعو كي يكون قاضيا في إسرائيل"، واعتبر أنه "يوجد عدد غير قليل من المسلمين والدروز والشركس الذين لديهم رؤية صهيونية ويخدمون في جهاز الأمن ويخدمون الدولية".

وتابع أنه "في حال حدث أن قاضيا لا يحترم النشيد الوطني، لا يحترم العلم ورموز الدولة، لماذا نمنحه القضاء؟ وكذلك من يعمل ضد رؤية الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل".

ويتنافس على عضوية لجنة تعيين القضاة أربعة مرشحين سيتم انتخاب أحدهم في تصويت في الهيئة العامة للكنيست، اليوم. والمرشحون هم كرويزر وعضوا الكنيست عيدان رول ورون كاتس من حزب "ييش عتيد" المعارض، وعضو الكنيست موشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية.

ويذكر أن الكنيست انتخبت قبل شهر عضو الكنيست كارين إلهرار، من "ييش عتيد" لعضوية لجنة تعيين القضاة. وستنتخب الهيئة العامة للكنيست، اليوم، مندوبا عنها في لجنة تعيين القضاة في المحاكم الدينية اليهودية أيضا.

ولا يتوقع أن يعقد وزير القضاء، ياريف ليفين، اجتماعا للجنة تعيين القضاة، قبل تمرير مشروع قانون لتغيير تركيبة اللجنة وبحيث يسيطر الائتلاف عليها، ومن دون عضوية نقابة المحامين، التي قدم حزب الليكود مشروع قانون لحلها وتشكيل لجنة سياسية مكانها يعين ليفين رئيسها.

الأكثر قراءة اليوم

اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

روسيا: "الحرب العالمية الثالثة تقترب"

إعلام عبري: نشوب حريق قرب مستوطنة "شاكيد" بفعل صاروخ أطلق من جنين (فيديو)

"زيارة سرية" لمبعوث بايدن الخاص إلى "إسرائيل" لبحث هذه الملفات..

الفوضى تعم "إسرائيل".. قمع رافضي "الانقلاب القضائي" واعتقال العشرات منهم (صور وفيديو)

اتساع رقعة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

انقطاع الاتصال مع 200 إسرائيليا في شمال الهند

الأخبار الرئيسية

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة لدخول جنود لبنانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

بايدن

إدارة بايدن "تعيد تقييم" العلاقات مع حكومة نتنياهو

هنغبي يزور القاهرة ويبحث مع المسؤولين المصريين بحث تطوير حقل غاز "غزة مارين"

1242399816

كتيبة جنين تنشر مشاهد من نقل إصابات لوحدة "إيغوز" بعد وقوعها في أحد الكمائن

1604938538768278800

اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية