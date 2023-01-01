مرشح الائتلاف يرفض تعيين قاضيا عربيا "ليس صهيونيا"

القدس المحتلة / سما /

أعلن مرشح الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة، عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، أنه يرفض تعيين قاض عربي بادعاء أنه "ليس صهيونيا"، حسبما قال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء.

وقال كرويزر، الذي يتوقع انتخابه في الكنيست، اليوم، لعضوية لجنة تعيين القضاة، إن "رؤيتي هي أن قاض تكون رؤيته صهيونية ودينية، مدعو كي يكون قاضيا في إسرائيل"، واعتبر أنه "يوجد عدد غير قليل من المسلمين والدروز والشركس الذين لديهم رؤية صهيونية ويخدمون في جهاز الأمن ويخدمون الدولية".

وتابع أنه "في حال حدث أن قاضيا لا يحترم النشيد الوطني، لا يحترم العلم ورموز الدولة، لماذا نمنحه القضاء؟ وكذلك من يعمل ضد رؤية الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل".

ويتنافس على عضوية لجنة تعيين القضاة أربعة مرشحين سيتم انتخاب أحدهم في تصويت في الهيئة العامة للكنيست، اليوم. والمرشحون هم كرويزر وعضوا الكنيست عيدان رول ورون كاتس من حزب "ييش عتيد" المعارض، وعضو الكنيست موشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية.

ويذكر أن الكنيست انتخبت قبل شهر عضو الكنيست كارين إلهرار، من "ييش عتيد" لعضوية لجنة تعيين القضاة. وستنتخب الهيئة العامة للكنيست، اليوم، مندوبا عنها في لجنة تعيين القضاة في المحاكم الدينية اليهودية أيضا.

ولا يتوقع أن يعقد وزير القضاء، ياريف ليفين، اجتماعا للجنة تعيين القضاة، قبل تمرير مشروع قانون لتغيير تركيبة اللجنة وبحيث يسيطر الائتلاف عليها، ومن دون عضوية نقابة المحامين، التي قدم حزب الليكود مشروع قانون لحلها وتشكيل لجنة سياسية مكانها يعين ليفين رئيسها.