الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال حزيران

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 0.35% خلال شهر حزيران 2023، مقارنة مع شهر أيار 2023، نتيجة لانخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 8.56%، والفواكه الطازجة بمقدار 4.07%، والخضروات الطازجة بمقدار 1.62%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 12.77%، وأسعار البطاطا بنسبة 9.82%، وأسعار البيض بنسبة 7.41%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 0.97%.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، كان له الأثر الأكبر في انخفاض هذا المؤشر، اذ انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 17 شيقلا/كغم، والموز والشمام 3 شواقل/كغم لكل منهما، والبطيخ 2 شيقل/كغم، والبامية 20 شيقلا/كغم، والملوخية المفروطة 22 شيقلا/كغم، والفليفلة الملونة 6 شواقل/كغم، والخيار البلدي 5 شواقل/كغم، رغم ارتفاع أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 4 شواقل/كغم، والثوم 12 شيقلا/كغم، والبطاطا 3 شواقل/كغم، والبيض 20 شيقلا/2كغم، ولحم العجل 54 شيقلا/كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2023 مع شهر حزيران 2022، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.11% (بواقع 3.57% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.13% في القدس، وبنسبة 1.64% في قطاع غزة).

وبمقارنة البيانات للنصف الأول من عام 2023، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 3.82% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 4.43% في الضفة، وبنسبة 3.99% في القدس، وبنسبة 1.77% في قطاع غزة.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.54% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة مع شهر أيار 2023، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.38%، والخضروات الطازجة بمقدار 5.96%، ودقيق الحبوب "الطحين" بمقدار 2.79%، والخبز بمقدار 2.45%، والزيوت النباتية بمقدار 1.67%، والدجاج الطازج بمقدار 1.11%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 18.31%، والبطاطا بنسبة 14.74%، والبيض بنسبة 4.80%، واللحوم الطازجة بنسبة 3.52%، وأسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.34%.

كما انخفضت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الموز والشمام 2 شيقل/كغم لكل منهما، والتفاح 4 شواقل/كغم، والكوسا 3 شواقل/كغم، والباذنجان العجمي 1 شيقل/كغم، والبامية 21 شيقلا/كغم، والفليفلة الملونة 4 شواقل/كغم، وطحين السلام 98 شيقلا/50كغم، وخبز أبيض كماج 8 شواقل/3كغم، وزيت الذرة 32 شيقلا/3لتر، والدجاج 17 شيقلا/كغم، رغم ارتفاع أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البصل والبطاطا 2 شيقل/كغم لكل منهما، والثوم 8 شواقل/كغم، والبيض 13 شيقلا/2كغم، ولحم العجل 47 شيقلا/كغم.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة انخفاضاً مقداره 0.32% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة مع شهر أيار 2023، ويعزى ذلك الى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 11.61%، والفواكه الطازجة بمقدار 2.94%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 10.63%، والبيض بنسبة 9.95%، والبطاطا بنسبة 8.34%، والغاز بنسبة 0.68%، واللحوم الطازجة بنسبة 0.61%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 16 شيقلا/كغم، والموز والشمام 3 شواقل/كغم لكل منهما، والعنب الأبيض 14 شيقلا/كغم، رغم ارتفاع أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 5 شواقل/كغم، والثوم 14 شيقلا/كغم، والبيض 22 شيقلا/2كغم، والبطاطا 4 شواقل/كغم، ولحم العجل 54 شيقلا/كغم، واسطوانة الغاز 75 شيقلا/12 كغم.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة مع شهر أيار 2023، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.67%، والدجاج الطازج بمقدار 3.34%، والبيض بمقدار 3.18%، والأرز بمقدار 1.20%، رغم ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 4.66%، واللحوم الطازجة بنسبة 0.81%.

وسجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية والفليفلة الملونة والخيار البلدي 6 شواقل/كغم لكل منها، والبامية والملوخية المفرطة 30 شيقلا/كغم لكل منهما، والدجاج 26 شيقلا/كغم، والبيض 31 شيقلا/2كغم، والأرز حبة قصيرة 156 شيقلا/25كغم، رغم ارتفاع متوسط سعر البطاطا 5 شواقل/كغم، ولحم العجل 60 شيقلا/كغم.