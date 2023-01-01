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الاحتلال يقتحم ترمسعيا ويداهم محل صرافة وسط اندلاع مواجهات

الأربعاء 12 يوليو 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة ترمسعيا، شمال شرق مدينة رام الله، وداهمت محل صرافة.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب ، إن قوة من جيش الاحتلال داهمت محل صرافة في البلدة يعود للشقيقين مشهور وأنيس حمدان، وبدأت بعملية إحصاء للنقود الموجودة فيه،
ولم يتبين -حتى لحظة نشر الخبر- إن كان الاحتلال قد استولى على مبالغ مالية من المحل، خلال عملية الاقتحام، التي استمرت لأكثر من ساعة.

وأوضح لافي، أن مواجهات اندلعت في ترمسعيا، بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#الاحتلال #ترمسعيا #رام الله

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