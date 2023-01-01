الكشف عن مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

ذكرت إذاعة “RMC” أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي متمسك باستمراره مع فريقه الباريسي حتى موعد انتهاء عقده.

وأشعل كيليان مبابي الأجواء في الميركاتو الصيفي بقراره بعدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان والرحيل عن النادي في الصيف المقبل.

وتوترت العلاقة تماماً بين إدارة باريس سان جيرمان واللاعب لدرجة أن ناصر الخليفي رئيس النادي قد خرج للتأكيد على ضرورة رحيل اللاعب هذا الصيف إذا رفض تمديد عقده خشية رحيله في الصيف المقبل مجاناً.

وبالرغم من رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع كيليان مبابي، إلا أن اللاعب الذي يحلم بارتداء قميص المرينجي يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان حتى موعد نهاية عقده في الصيف.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن كيليان مبابي يريد الوفاء بعقده واللعب مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وأكملت الإذاعة عبر الصحفي الفرنسي دانيال ريولو أن مبابي سيستمر بشكلٍ مؤكد مع باريس سان جيرمان ولا يفكر في الانتقال الآن إلى ريال مدريد.