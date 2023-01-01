  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الكشف عن مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

الأربعاء 12 يوليو 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

ذكرت إذاعة “RMC” أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي متمسك باستمراره مع فريقه الباريسي حتى موعد انتهاء عقده.

وأشعل كيليان مبابي الأجواء في الميركاتو الصيفي بقراره بعدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان والرحيل عن النادي في الصيف المقبل.

وتوترت العلاقة تماماً بين إدارة باريس سان جيرمان واللاعب لدرجة أن ناصر الخليفي رئيس النادي قد خرج للتأكيد على ضرورة رحيل اللاعب هذا الصيف إذا رفض تمديد عقده خشية رحيله في الصيف المقبل مجاناً.

وبالرغم من رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع كيليان مبابي، إلا أن اللاعب الذي يحلم بارتداء قميص المرينجي يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان حتى موعد نهاية عقده في الصيف.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن كيليان مبابي يريد الوفاء بعقده واللعب مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وأكملت الإذاعة عبر الصحفي الفرنسي دانيال ريولو أن مبابي سيستمر بشكلٍ مؤكد مع باريس سان جيرمان ولا يفكر في الانتقال الآن إلى ريال مدريد.

#باريس سان جيرمان #كيليان مبابي

الأكثر قراءة اليوم

اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

روسيا: "الحرب العالمية الثالثة تقترب"

إعلام عبري: نشوب حريق قرب مستوطنة "شاكيد" بفعل صاروخ أطلق من جنين (فيديو)

"زيارة سرية" لمبعوث بايدن الخاص إلى "إسرائيل" لبحث هذه الملفات..

الفوضى تعم "إسرائيل".. قمع رافضي "الانقلاب القضائي" واعتقال العشرات منهم (صور وفيديو)

اتساع رقعة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

انقطاع الاتصال مع 200 إسرائيليا في شمال الهند

الأخبار الرئيسية

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة لدخول جنود لبنانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

بايدن

إدارة بايدن "تعيد تقييم" العلاقات مع حكومة نتنياهو

هنغبي يزور القاهرة ويبحث مع المسؤولين المصريين بحث تطوير حقل غاز "غزة مارين"

1242399816

كتيبة جنين تنشر مشاهد من نقل إصابات لوحدة "إيغوز" بعد وقوعها في أحد الكمائن

1604938538768278800

اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية