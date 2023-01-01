بوجبا يتسبب في رحيل فرانك كيسي عن برشلونة

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تفكر في التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن الفرنسي بول بوجبا قد يكون السبب الرئيسي وراء تحرك يوفنتوس للتعاقد مع فرانك كيسي بعد العروض المغرية القادمة من الدوري السعودي.

وارتبط اسم بول بوجبا بالانتقال إلى اللعب في الدوري السعودي، وسط اهتمام أندية الاتحاد والأهلي بالتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا قد تلقى عرضاً لمدة 100 مليون يورو في 3 مواسم، ولكنه رفض العرض، والآن قد يحصل على راتب أكبر بقيمة 150 مليون يورو في 3 مواسم قد يجعله يفكر حقاً في الانتقال إلى دوري روشن.

وأكملت الصحيفة أن رحيل بول بوجبا سيجعل إدارة يوفنتوس يتجه إلى برشلونة للتعاقد مع فرانك كيسي المرشح بقوة للرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف.

وأضافت “لا جازيتا ديللو سبورت” أن يوفنتوس سيعمل على التعاقد مع فرانك كيسي على سبيل الإعارة هذا الصيف مع خيار إلزامية الشراء في العام المقبل.