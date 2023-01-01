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ثنائي ريال مدريد الجديد يُبهر الجميع في أول حصة تدريبية

الأربعاء 12 يوليو 2023 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثنائي ريال مدريد الجديد يُبهر الجميع في أول حصة تدريبية



وكالات / سما /

أثار أردا جولر وإبراهيم دياز، ثنائي ريال مدريد الجديد، إعجاب الجميع خلال الجلسة التدريبية الأولى، وبالأخص المدرب كارلو أنشيلوتي الذي أثنى على جودة كلا اللاعبين.

وخضع لاعبو ريال مدريد للفحوصات الطبية يوم أمس الاثنين، بينما تم عقد اليوم الثلاثاء أول حصة تدريبية تحضيراً للموسم الجديد، والتي شهدت تواجد جميع اللاعبين باستثناء من شارك مع منتخب بلاده في الجولة الدولية الأخيرة.

وقدّم إبراهيم دياز العائد من إعارة طويلة في ميلان أداء مميز للغاية، لدرجة أن المدرب كارلو أنشيلوتي اندهش من مستوى اللاعب، ومدى التطور الذي قام به خلال العامين الماضيين.

ولم يكن إبراهيم دياز اللاعب الوحيد الملفت في تدريبات النادي الملكي، بل خطف أردا جولر الأضواء هو الآخر ببعض اللمسات الجميلة، واستطاع أن يثبت أقدامه سريعاً في الفريق.

ويسعى أردا جولر للبقاء في ريال مدريد وعدم الرحيل على سبيل الإعارة، وهو شيء أكده بشكلٍ علني في المؤتمر الصحفي لتقديمه، وتمكن اليوم أن يُقدم على الخطوة الأول لتحقيق هدفه من خلال ما قدمه في الحصة التدريبية.

#ريال مدريد #أردا جولر #إبراهيم دياز

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