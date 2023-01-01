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إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

الأربعاء 12 يوليو 2023 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب، فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقل آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، بأن خمسة مواطنين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام، خلال اقتحام الاحتلال شارع عصيرة في المدينة وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتدت على مركبة اسعاف بإطلاق الرصاص باتجاهها، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسام الرزة، والمواطن سائد المصري بعد أن فتشت منزليهما في شارع عصيرة في نابلس.

#نابلس

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