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غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء

الأربعاء 12 يوليو 2023 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح الأربعاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، استخدم حق النقض ضد الترويج لمشروع قانون يمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين الذين يتم احتجازهم.

وسعى عضو الكنيست من حزب الليكود الياهو رابفيفو تقديم مشروع القانون للجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل، وتم وضعه على جدول الأعمال، ولكن في ضوء اعتراض غالانت بشدة على الاقتراح، تم سحبه، ولن يتم عرضه على التصويت.

وينص مشروع القانون على احتجاز جثمان أي فلسطيني ينفذ هجومًا ودفنه في مقبرة الأرقام، مع ترك السلطة التقديرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحده ليقرر إعادة الجثث لاعتبارات خاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع من الائتلاف والمعارضة، وقدم سابقًا مشاريع مماثلة.

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل للصحيفة العبرية، إن غالانت أبلغ مسؤولي الائتلاف الحكومي أن القانون لن يحقق أهدافه ولن يؤدي إلا لإشعال الأوضاع.

فيما قال مكتب غالانت، إن احتجاز الجثث لا يؤثر على "المنظمات الإرهابية"، إلا في حالات استثنائية تتعلق بـ "إرهابيي حماس" ونحن نستعد لمثل هذه الحالات، وبالتالي ليست هناك حاجة لهذا القانون. وفق قوله وتعبيره.

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