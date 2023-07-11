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قتيل بجريمة إطلاق نار في كفر قرع

الأربعاء 12 يوليو 2023 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل بجريمة إطلاق نار في كفر قرع



القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب كندي كناعنة في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في بلدة كفر قرع في وادي عارة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في كفر قرع، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان، حيث عملت الطواقم على تقديم الإسعافات الأولية للشاب الجريح وأقرت وفاته تأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث وصل طاقم المعهد الجنائي إلى موقع الجريمة، وشرع في جمع الأدلة في إطار التحقيق، دون أن تعلن الشرطة تنفيذ أي اعتقالات، فيما رجحت المعلومات الأولية أن تكون الخلفية جنائية، بحسب الشرطة.

وتعرض الشاب إلى إطلاق نار فور خروج من منزله، حيث تم استهدافه خلال سفره بمركبته.

وأمس الثلاثاء، قتل الدكتور رامز محمد حمدان أبو عصبة (40 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة جت، فيما أصيبت امرأة في جريمة منفصلة ارتكبت في مدينة الطيبة، وفي جريمة ثالثة، أصيب قاصران من مدينة الطيرة في جريمة طعن.

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