الطقس: موجة شديدة الحرارة تستمر عدة أيام

رام الله / سما /

تتعرض البلاد إلى كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة لذا يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ويتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الخميس، يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.