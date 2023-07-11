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الاحتلال يقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري وتسلمه قراراً بمنع السفر

الثلاثاء 11 يوليو 2023 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري وتسلمه قراراً بمنع السفر



القدس المحتلة/سمام

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، قراراً يقضي بمنعه من السفر.

وأفاد المكتب القانوني للشيخ صبري، في بيان مقتضب مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات من شرطة الاحتلال، داهمت صباح اليوم منزله "دون سابق إنذار أو مراعاة لشخصه وصحته".

وأشارت إلى أنها قامت بتسليمه قراراً يقضي "بمنعه من السفر مدة ستة أشهر؛ بحجة أن سفره يشكل خطراً على الاحتلال".

ويتعرض الشيخ صبري للاستدعاء الدائم من شرطة الاحتلال، كان آخرها الشهر الماضي، حيث حققت معه في سجن المسكوبية، غربي القدس المحتلة، ومنعته من التواصل مع ثلاث فضائية فلسطينية وعربية.

والشيخ عكرمة صبري، هو رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وإمام وخطيب المسجد الأقصى، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس (شمال الضفة)، وشهادة الدكتوراه في الفقه العام، من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بمصر.

#خطيب الاقصى #عكرمة صبري

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