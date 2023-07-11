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"التعاون الإسلامي" تدين استيلاء قوات الاحتلال على منزل عائلة فلسطينية في القدس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين استيلاء قوات الاحتلال على منزل عائلة فلسطينية في القدس



جدة/سما/

 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة صب لبن في مدينة القدس المحتلة، في إطار مواصلة سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية والاستيلاء على ممتلكاتها وهدم المنازل، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن جميع هذه الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية في ذات الوقت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

#التعاون الاسلامي

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