"فتح" تشارك بحصر الأضرار وتقييم المباني في مخيم جنين

جنين/سما/

شارك المكتب الحركي للمهندسين، بحصر الأضرار وتقييم المباني في مخيم جنين نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على المخيم، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوزارية المكلفة والمؤسسات ذات العلاقة.

وقالت أمين سر المكتب الحركي المركزي عدالة الأثير إن أعضاء المكتب الحركي للمهندسين، خصوصا بالشمال، قاموا بواجبهم الوطني تجاه شعبنا في جنين عقب العدوان الذي استهدف المنازل والمباني والسكان.

وأضافت أن طواقم المكتب الحركي تعمل ليل نهار لتسريع وتسهيل عملية إعادة الإعمار وعودة السكان لمنازلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن عمل المكتب الحركي مستمر دون توقف بالتنسيق مع مفوضية المنظمات الشعبية لحركة "فتح".