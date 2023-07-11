برلمان المغرب يوافق على تشكيل مجموعة معنية بالقضية الفلسطينية

الرباط/سما/

وافق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، على تشكيل مجموعة فيه تعنى بالقضية الفلسطينية، بطلب من الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض).



جاء ذلك وفق بيان لكتلة “العدالة والتنمية” المغربي.



وبحسب الكتلة، “وافق مجلس النواب على تشكيل مجموعة برلمانية تتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بطلب من الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية”.



وقالت إنها “وجّهت عدة مراسلات، إلى رئيس المجلس (رشيد الطالبي العلمي)، تطالب فيها بتفعيل مقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومنها مراسلة بتاريخ 15 يونيو 2023، طالبت فيها بتشكيل مجموعة عمل مؤقتة تتعلق بالقضية الفلسطينية”.



وأوضحت أن “هناك تأخرا في تشكيل هذه المجموعة المنصوص عليها في المادة 128 من النظام الداخلي”.



و تُعنى هذه المجموعة بالدفاع عن القضية الفلسطينية في مجلس النواب، والتنسيق مع كتل أخرى للدفاع عن القضية في محافل دولية.



ولم يصدر تعقيب فوري من رئاسة مجلس النواب المغربي حول الموضوع.



وتنص المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن المجلس يُحدث مجموعات عمل خاصة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، والبناء المغاربي، وبالتعاون العربي الإسلامي والأوروبي والأمريكي والآسيوي، وبالقضية الفلسطينية العادلة.



وبحسب المادة نفسها يتم ذلك في نطاق الدبلوماسية البرلمانية، والثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة بكل مكان.

(الأناضول)