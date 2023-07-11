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انقطاع الاتصال مع 120 إسرائيليا في شمال الهند

الثلاثاء 11 يوليو 2023 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
انقطاع الاتصال مع 120 إسرائيليا في شمال الهند



القدس المحتلة/سما/

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، انقطاع الاتصال مع 120 إسرائيليا كانوا في مناطق من شمال الهند، وسط طقس عاصف وفيضانات تضرب البلاد.


وأوضحت القنصلية الإسرائيلية لدى نيودلهي أن "هناك في الوقت الحاضر 120 إسرائيليا معزولين في شمال الهند، وتحاول السفارة في نيودلهي، بالتعاون مع مسؤولين إسرائيليين ومحليين آخرين، إقامة اتصال معهم"، مشيرة إلى خطوط الاتصال التي تضررت من سوء الاحوال الجوية.

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ12 بـ"تعذر الوصول إلى 120 مواطنا إسرائيليا على الأقل بعد أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند"، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد إلى 44 قتيلا.


وتمت الإشارة إلى أن مركز العمليات وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية، تلقى عدة استفسارات في الساعات القليلة المنصرمة بخصوص الأشخاص الذين فقدوا الاتصال، في حين قالت القنصلية الإسرائيلية في نيودلهي إن "هذا يرجع أساسا إلى صعوبات في الاستقبال، بالإضافة إلى تلف خطوط الاتصال بسبب سوء الأحوال الجوية".

وتابعت القنصلية أن "خلال هذه الساعات، تقوم وزارة الخارجية مع جهات أخرى في الميدان بمحاولات للاتصال بالمسافرين".

#اسرائيل #الهند .

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