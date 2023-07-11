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سلطة المياه: طواقمنا تمكنت من تأهيل جزء من شبكة المياه في حارة الدمج الأكثر تضررا

الثلاثاء 11 يوليو 2023 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: طواقمنا تمكنت من تأهيل جزء من شبكة المياه في حارة الدمج الأكثر تضررا



جنين/سما/

- أكدت سلطة المياه أن طواقمها باشرت بجهود متواصلة من  إعادة تأهيل جزء من شبكة المياه في حارة الدمج بمخيم جنين، والتي كانت الأكثر تضررا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف بشكل مباشر مرافق المياه، من خلال تقطيعه لخطوط المياه وتدمير الشبكة، وبالتالي قطع المياه عن المواطنين بهدف تهجيرهم.

وأشارت سلطة المياه كذلك، الى أن العمل يتم جنبا الى جنب ما بين الأعمال الفنية والأعمال المتعلقة بتزويد المياه للمواطنين عبر الصهاريج لضمان استمرار الحياة في المخيم، والتخفيف من الكارثة التي خلفها العدوان.

#سلطة المياه

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