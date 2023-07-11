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أريحا: الشرطة تقبض على مواطن وضع حبوب مخدرة في منزل طليقته

الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أريحا: الشرطة تقبض على مواطن وضع حبوب مخدرة في منزل طليقته



أريحا/سما/

قبضت الشرطة اليوم على مشتبه فيه من خارج المحافظة حاول الايقاع بطليقته عبر وضع مواد يشتبه أنها مخدرة في منزلها .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة تلقى إتصالاً من مشتبه فيه وبلاغاً من طليقة هذا الشخص بوجود مواد يشتبه أنها مخدرة وهي  6 حبات من حبوب مادة الإكستازي في المنزل وبالمتابعة والتحري تم ضبط هذه المواد والقبض على مشتبه فيه وبسماع أقواله أفاد أنه قام بدفع مبلغ مالي لشخصٍ مقابل وضع هذه المواد بمنزل طليقته للإيقاع بها بسبب وجود خلافات عائلية حول حضانة الأطفال.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

#أريحا

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