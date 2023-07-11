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"زيارة سرية" لمبعوث بايدن الخاص إلى "إسرائيل" لبحث هذه الملفات..

الثلاثاء 11 يوليو 2023 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"زيارة سرية" لمبعوث بايدن الخاص إلى "إسرائيل" لبحث هذه الملفات..



القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن لشون الطاقة، عاموس هوخشتاين، الذي وُصفت زيارته لإسرائيل بأنها سرية، وفق ما أكد بيان مقتضب لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وجرى خلال اللقاء، الذي شارك فيه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، التباحث في عدد من المواضيع، بينها التوتر بين إسرائيل وحزب الله، ومساعي التوصل إلى اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية والخطوات الأميركية في هذا السياق.

وتأتي زيارة هوخشتاين في ظل توتر العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، خاصة على خلفية دفع حكومة نتنياهو تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.


وكان بايدن قد قال، أول من أمس، إن إسرائيل والسعودية بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق تطبيع علاقات، وأضاف خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" أن "لا مشكلة لدى السعوديين مع إسرائيل، لكن ثمة المزيد الذي ينبغي التحدث حوله"، محذرا من أن اتفاقا مستقبليا مرتبط بممارسات إسرائيل في المنطقة.

وتابع بايدن أن حكومة نتنياهو هي "الأكثر تطرفا منذ (حكومة) غولدا مئير، وأنا أحاول إدراك كيف ينسجم معهم". إلا أن بايدن تهرب من الإجابة على سؤال حول ما إذا سيدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، وقال إن "الرئيس هرتسوغ سيأتي قريبا".

وقال بايدن إنه لا يزال مؤمنا بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، بالرغم من التوتر الأمني الحالي. وأضاف أن "إسرائيل ليست المذنبة الوحيد للوضع في الضفة الغربية. وهناك حوار دائم، ونحن نحاول خفض ألسنة اللهيب".

#نتيناهو

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