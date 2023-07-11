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مقتل طبيب أسنان بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل طبيب أسنان بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل



الداخل المحتل/سما/

قتل شخص (40 عاما)، اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة جت في منطقة المثلث بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها أقرت وفاة شخص تعرض لإطلاق نار في ساحة منزل غربي جت.

وعُلم أن الضحية هو طبيب الأسنان رامز أبو عصبة من سكان البلدة.


وذكرت الطواقم، في بيان صدر عن خدمة "نجمة داوود الحمراء"، أنها عثرت على "رجل (40 عاما) فاقد للوعي في باحة منزل، دون نبض أو علامات تنفس، مصابًا بإصابات اخترقت جسده".

وتابعت "أجرينا فحوصات طبية ولم تظهر عليه علامات الحياة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاته".

#طبيب اسنان #رامز ابوعصبة

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