رئيس العراق يؤكد دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية

بغداد/سما/

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ثبات الموقف العراقي المساند للأشقاء في فلسطين ودعم قضيتهم المصيرية، لافتا إلى أهمية توحيد جهود الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية العراق أحمد عقل.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في فلسطين والمنطقة.

وأوضح الرئيس العراقي وجوب السعي من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف داعم لفلسطين.

وأشار إلى إدانة العراق اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها في دولة فلسطين، معربا عن تعازيه لعوائل الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، أكد السفير عقل أن موقف العراق كان مشرفا دائما إزاء القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات ضد أِبناء الشعب الفلسطيني، معبرا عن شكره لرئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه لحقوق الفلسطينيين.