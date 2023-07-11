افتتاح مخيم "طلائع السلام 6" للأطفال ذوي الإعاقة في غزة

غزة/سما/

افتتح نادي السلام للأشخاص ذوي الاعاقة مخيم "طلائع السلام 6" للأطفال ذوي الإعاقة، وبتمويل من مؤسسة أورو بالستاين الفرنسية المساندة للشعب الفلسطيني ، والذي تستمر نشاطاته باستراحة المواءمة على شاطئ بحر مدينة غزة من اليوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023 الى 17/7/2023م .

ويأتي مخيم طلائع السلام 6 الذي يستهدف 60 طفلاً من ذوي الإعاقة بالأنشطة والفعاليات الهادفة، ويهدف الى دمج الاطفال ذوي الاعاقة مع الاطفال دون الاعاقة بنسخته السادسة .

وقال ظريف الغرة رئيس مجلس ادارة نادي السلام ، الذى شهد حفل الافتتاح اليوم، إن ناديه يعمل على الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة وتنمية المواهب لديهم، والانفتاح على المجتمع المحلي والتعاون والتقييم المشترك كفريق عمل واحد هدفه خدمة هذه الفئة ، ودمجهم في المجتمع وزرع الثقة في نفوسهم ليقدموا أفضل ما لديهم من طاقات دفينة .

وشكر الغرة مؤسسة أورو كونهم شركاء لدعم فئة الأطفال ذوي الاعاقة ، والشركاء على تلبيتهم الدعوة ودعم تلك الفئات المهمة في المجتمع الفلسطيني .

بدوره أعرب محمد العربي مدير المشاريع في نادي السلام ، عن سعادته بعمل المخيم الصيفي وقدم عظيم شكره وامتنانه للمؤسسات المشاركة وخاصة مؤسسة أورو بالستاين على تمويل المخيم الرائع .

وشكر العربي مديرة مؤسسة اورو بالستاين الفرنسية السيدة اوليفيا زيمور التي تهتم بالقضايا الفلسطينية ودعم ذوي الادارة والهمم العالية في فلسطين .

من جانبها عبرت مديره المخيم حنان الريفي عن شكرها لنادي السلام ومجلس ادارته لمشاركته الفاعلة في الدعم والتجهيز للمخيم وإحضار الاطفال من ذوي الاعاقة ، شاكره الداعمين للمخيم ، مشيره الى ان شعار المخيم هذه السنة مع الاطفال الرائعين يوحي الى ضرورة تحدي الاشخاص ذوي الاعاقة لواقعهم والمشاركة في كافة نواحي الحياة لإيصال صوتهم والعمل على تحسين ظروفهم اليومية .

يشار إلى أن هذا المخيم الهادف إلى دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من النشاطات الرئيسية التي ينفذها نادي السلام كل عام وللمرة السادسة تعزيزا لانتماء ذوي الاعاقة من الاطفال في مجتمعاتهم.