إعلام عبري: نشوب حريق قرب مستوطنة "شاكيد" بفعل صاروخ أطلق من جنين (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع مفزاك راعم الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء ، بنشوب حريق قرب مستوطنة "شاكيد" من جراء سقوط صاروخ فلسطيني محلي الصنع أُطلق من جنين في وقت سابق.



ونقل موقع واللا العبري عن مسؤول أمني قوله: "ان الجيش يفحص أنباء عن إطلاق صاروخ نحو غلاف جنين."

وأمس الاثنين، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم محاولة إطلاق صاروخين من من جنين باتجاه مستوطنة شكيد القريبة من الجدار الفاصل.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه بعد مسح المنطقة، عثر على منصتي صاروخين، وبقايا لهما، في منطقة قرب مستوطنة شكيد، مشيرًا إلى أنه تم نقل ما عثر عليه للفحص للتأكد من عدم احتوائها على متفجرات.

وادعى أن تلك الصواريخ لم تشكل تهديدًا على حياة المستوطنين.

وأعلنت كتيبة "العياش" في جنين، مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين من طراز "قسام 1".

وأشارت الكتيبة في بيان لها، إلى أن ذلك جاء في إطار "معركة الإعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات" مع الاحتلال، وردًا على جرائمه في مخيم جنين واستهداف الحرائر.

وقالت الكتيبة "برغم الظروف الأمنيه المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد ونواصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش".

ونشرت مقطع فيديو يظهر أحد الصواريخ قبيل إطلاقه.