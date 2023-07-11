وفود تضامنية تزور جنين ومخيمها

جنين/سما/

زارت العديد من الوفود التضامنية مدينة جنين ومخيمها، اليوم الثلاثاء، واطّلعت على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة ومخيمها، بعد عدوان الاحتلال الأخير الذي استمر ليومين.

وضمت الوفود كلا من سفير البرازيل لدى فلسطين ألياسا ندرو كاندياز، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووفد من الكتاب العرب والروائيين المشاركين في ملتقى الرواية العربية، ممثلا بدول تونس والمغرب وعمان والأردن ومصر وتشاد، ومحافظ رام الله ليلى غنام يرافقها عدد من أهالي الشهداء.

وأطلع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، الذي استقبل في مكتبه الوفود المتضامنة، على ما خلّفه عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها مؤخرا، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، على مدار يومين، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم، وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

وأشار المحافظ إلى انعكاس سياسة الاحتلال وخطورتها في ظل تصاعد وتيرة العنف على أبناء شعبنا، مؤكدا أن هذه الزيارات التضامنية بمثابة رسالة دعم وتعزيز صمود المواطنين في جنين ومخيمها، التي أصبحت تشكل أيقونة في النضال، متمنيا أن تستمر الزيارات وتعزيز التعاون المشترك على الأصعدة كافة.

وفي هذا السياق، قال سفير البرازيل، إن زيارتي لجنين ومخيمها ليست فقط لتفقد الأضرار، بل لنعبر عن تضامننا مع المواطنين ونلتقي بهم ونطمئن على سلامتهم وأمنهم، وبهدف تطوير العلاقات بين الشعبين والحكومة البرازيلية مع فلسطين، خاصة أن البرازيل اعترفت بدولة فلسطين عام 2010، وبهدف الاطلاع على كل مناحي الحياة سياسيا وثقافيا واقتصاديا وتجاريا.

كما دعا إلى توطيد العلاقات والزيارات المتبادلة في القطاعات كافة، وخاصة العمل على تطوير ثقافة المقاومة في السينما والمسرح، مشيرا إلى أن هناك زيارة في 21 من الشهر القادم من أجل ترسيخ وتطوير العلاقات والتبادل على الأرض، مؤكدا التزامه بالعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة من أجل إقامة السلام العادل والشامل، وأن يعم الأمن والسلام والمحبة الأراضي الفلسطينية.

وعلى هامش زيارة السفير ووفد من الصحفيين الذين رافقوه، تم اللقاء مع مدير مسرح الحرية ورئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم جنين محمد الصباغ، والمواطنين في المخيم، إذ استمع إلى شرح مفصل عن العدوان عليهم، والتقى برئيس بلدية جنين نضال عبيدي وأعضاء المجلس، إذ أطلعه على حجم الدمار والعدوان الذي حل بالمدينة ومخيمها، وخاصة في البنية التحتية.

كما التقى السفير في البلدية مواطنين برازيليين يعيشون في فلسطين.

كما زارت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووالدة الشهيد ناصر أبو حميد وأهالي شهداء من رام الله مخيم جنين، والتقَوا بفعاليات المخيم، معبرين عن تضامنهم مع أهالي المخيم ونددوا بالعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر على شعبنا