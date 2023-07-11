  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

عايدة رياض: اتسجنت بسبب 100 دولار مزورة

الثلاثاء 11 يوليو 2023 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عايدة رياض: اتسجنت بسبب 100 دولار مزورة



وكالات / سما /

حلت الفنانة عايدة رياض، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وروت قصة حبسها قائلة: "دخلت السجن بسبب 100 دولار، والقصة بدأت عندما جاءت الشرطة للمنزل وقالت لمحرم فؤاد اننا مسكنا بنت معاها 100 دولار مزورة وقالت إنها أخذتها من عايدة رياض".

 

وأضافت عايدة رياض: "طلعت بعدها شائعات إنى اتمسكت فى فيلا وكلام ظلم فى ظلم وكان نفسي الناس تتحقق قبل ما يظلمونى، ويرجعوا لمديرية الأمن ويعرفوا أنا كنت فين والقصة كلها كانت متلفقة".

 

وتابعت عايدة رياض: "محرم فؤاد اتخانق مع الضابط وده السبب إنى اتاخرت فى المديرية، وناس حقوقيين بعد الثورة كلمونى وقالوا لى ارفعى قضية وخدي حقك ورفضت، ومحرم وقف ترافع عنى أمام القاضي فى المحكمة".

 

وأشارت إلى أن الأستاذ صلاح فايز عمل أغنية عن قصتها بعنوان "ظالمة ليه يا دنيا" حيث كانت تجمعها هي ومحرم فؤاد بصداقة قوية به.

#عايدة رياض #السجن #مصر

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري: القاهرة لن توافق أبداً على تمرير البترول الجزائري إلى غزة

تحذيرات من استمرار انخفاض قيمة الشيكل

متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى الكنيست.. واشنطن: الأمور في إسرائيل "تخرج عن السيطرة"

بالفيديو: كتيبة العياش تعلن إطلاق صاروخين صوب مستوطنة "شاكيد"

"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على تقليص ذريعة عدم المعقوليّة

لبنان يرد على الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمة لـ "حزب الله"

زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى جنين الأربعاء القادم

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-11_12-54-34

وزير إسرائيلي يتهم إدارة بايدن بـ"لعب دور مهم" بتأجيج الاحتجاجات

تهديدات إسرائيلية بتصفية المقاومة في مخيم جنين

20230711104003

مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس المحتلة

جيش الاحتلال يعترف بارتكابه جرائم بغزة ويكتفي بتوبيخ ضباطه

رئيس

الرئيس عباس يتوجه إلى جنين ومخيمها غداً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية