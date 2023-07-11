حفل موسيقى في قاع البحر بفلوريدا للتوعية بحماية الشعاب المرجانية

وكالات / سما /

استمع المئات من الغواصين والسباحين إلى حفل موسيقي تحت الماء دعا إلى حماية الشعاب المرجانية، مطلع الأسبوع الجارى، في فلوريدا كيز، وفقا لموقع cbsnews.

أقيم مهرجان الموسيقى تحت الماء لتسليط الضوء على الغوص الصديق للبيئة فىLooe Key Reef ، وهي منطقة من محمية فلوريدا كيز البحرية الوطنية الواقعة على بعد حوالى 6 أميال (10 كيلومترات) جنوب جزيرة "بيج باين كي" في فلوريدا.

تم إنشاء المحمية في عام 1990 التى تحمي 3800 ميل مربع (9800 كيلومتر مربع) من المياه بما في ذلك الحاجز المرجاني الذي يوازى سلسلة الجزر التي يبلغ طولها 125 ميلاً (201 كيلومترًا).

استمتع المشاركون بالسباحة بالقرب من الحياة البحرية الملونه وتشكيلات الشعاب المرجانية، وأستمعوا خلالها للموسيقى التي تبثها محطة إذاعة محلية، كانت الموسيقى تنتقل تحت سطح البحر عن طريق مكبرات صوت مقاومة للماء معلقة تحت القوارب فوق الشعاب المرجانية.

تضمنت قائمة التشغيل المحيطية "Yellow Submarine" لفرقة البيتلز "Yellow Submarine" و "Fins"لجيمي بافيت والموضوع من "The Little Mermaid".

تتخلل الألحان رسائل توعية للغواصين حول طرق تقليل الآثار البيئية على الشعاب المرجانية في العالم، والتي أدى تنوعها البيولوجي الغني إلى تسميتها بالغابات المطيرة للبحر.

بينما كان الهدف الأساسي للمهرجان هو تشجيع الحفاظ على الشعاب المرجانية، فقد أتاح أيضًا تجربة فريدة تحت الماء، أضافت "حوريات البحر" وشخصيات أخرى بالملابس عناصر مرئية فريدة إلى العرض السمعي على جزء من الحاجز المرجاني الحي الوحيد في الولايات المتحدة.