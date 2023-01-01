  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تفتتح مخيم الشهيدة شيرين أبو عاقلة الصيفي في غزة

الثلاثاء 11 يوليو 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تفتتح مخيم الشهيدة شيرين أبو عاقلة الصيفي في غزة



غزة / سما /

افتتحت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مخيم الشهيدة شيرين أبو عاقلة الصيفي في مقر النقابة بمدينة غزة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة ضمن المخيمات الصيفية "أقمار مش أرقام".

وشارك في افتتاح المخيم نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، وأمين سر النقابة عاهد فروانة، ومدير النقابة لؤي الغول.

وقال الأسطل، إن المخيم يحمل اسما غاليا هو اسم الصحفية الشهيدة "شيرين أبو عاقلة"، حتى يظل اسمها حاضراً دوماً في فعاليات النقابة كافة، لما تمثله من أيقونة إعلامية كبيرة وفضح لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين.

وأوضح أن المخيم يأتي من أجل الترفيه عن أبناء الزملاء والزميلات الصحفيين، إضافة إلى تدريب الأطفال على بعض الجوانب الإعلامية لاكتشاف مواهبهم.

وتوجه الأسطل بالشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة الفريق جبريل الرجوب على تنظيم هذه المخيمات على مستوى الوطن، التي وصل عددها إلى 700 مخيم، في مختلف المؤسسات، والجمعيات، والأندية، والمراكز.

ويستمر مخيم الشهيدة شيرين أبو عاقلة لمدة أسبوعين، بمشاركة عشرات الأشبال والزهرات من أبناء الزملاء والزميلات الصحفيين، ويتضمن عدة زوايا إعلامية، ورياضية، وفنية، وثقافية، والمسرح.

#نقابة الصحفيين #شيرين أبو عاقلة #مخيم

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري: القاهرة لن توافق أبداً على تمرير البترول الجزائري إلى غزة

تحذيرات من استمرار انخفاض قيمة الشيكل

متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى الكنيست.. واشنطن: الأمور في إسرائيل "تخرج عن السيطرة"

بالفيديو: كتيبة العياش تعلن إطلاق صاروخين صوب مستوطنة "شاكيد"

"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على تقليص ذريعة عدم المعقوليّة

لبنان يرد على الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمة لـ "حزب الله"

سموتريتش يرد على بايدن بعد وصفه بـ"الأكثر تطرفا"

الأخبار الرئيسية

تهديدات إسرائيلية بتصفية المقاومة في مخيم جنين

20230711104003

مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس المحتلة

جيش الاحتلال يعترف بارتكابه جرائم بغزة ويكتفي بتوبيخ ضباطه

رئيس

الرئيس عباس يتوجه إلى جنين ومخيمها غداً

20230711075505

القدس: الاحتلال يخلي منزل عائلة صب لبن ويسلمه للمستوطنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية