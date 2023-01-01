نقابة الصحفيين تفتتح مخيم الشهيدة شيرين أبو عاقلة الصيفي في غزة

غزة / سما /

افتتحت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مخيم الشهيدة شيرين أبو عاقلة الصيفي في مقر النقابة بمدينة غزة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة ضمن المخيمات الصيفية "أقمار مش أرقام".

وشارك في افتتاح المخيم نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، وأمين سر النقابة عاهد فروانة، ومدير النقابة لؤي الغول.

وقال الأسطل، إن المخيم يحمل اسما غاليا هو اسم الصحفية الشهيدة "شيرين أبو عاقلة"، حتى يظل اسمها حاضراً دوماً في فعاليات النقابة كافة، لما تمثله من أيقونة إعلامية كبيرة وفضح لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين.

وأوضح أن المخيم يأتي من أجل الترفيه عن أبناء الزملاء والزميلات الصحفيين، إضافة إلى تدريب الأطفال على بعض الجوانب الإعلامية لاكتشاف مواهبهم.

وتوجه الأسطل بالشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة الفريق جبريل الرجوب على تنظيم هذه المخيمات على مستوى الوطن، التي وصل عددها إلى 700 مخيم، في مختلف المؤسسات، والجمعيات، والأندية، والمراكز.

ويستمر مخيم الشهيدة شيرين أبو عاقلة لمدة أسبوعين، بمشاركة عشرات الأشبال والزهرات من أبناء الزملاء والزميلات الصحفيين، ويتضمن عدة زوايا إعلامية، ورياضية، وفنية، وثقافية، والمسرح.