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قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن "النقب"

الثلاثاء 11 يوليو 2023 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن "النقب"



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، قسم (4) في "سجن النقب"، ونقلت الأسرى القابعين فيه إلى الأقسام الأخرى، وعددهم نحو 50 أسيرًا، كما وشرعت بعمليات تفتيش واسعة. 

وذكر نادي الأسير، أنّ أسرى قسم (4) نفّذوا مؤخرًا احتجاجات، رفضًا لمماطلة إدارة السّجن في نقل الأسير رائد بدوان إلى عيادة السّجن، بعد أن تعرض لتدهور في وضعه الصحيّ، واليوم وفي إطار عملية الانتقام منهم، أقدمت قوات القمع على اقتحام القسم. 

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عمليات الاقتحام تُعتبر إحدى أبرز السّياسات الثّابتة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، بهدف ضرب أي حالة من "الاستقرار" وفرض مزيد من السّيطرة والرقابة عليهم، ويمتد ذلك للمساس بالبنية التّنظيمية التي تعتبر الأساس في إدارة الحياة الاعتقالية للأسرى.

يذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات التنكيل بحق الأسرى خلال الاقتحامات وشهدت ذروتها عام 2019، حيث سُجلت اقتحامات كانت الأكثر عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات.

ومنذ أواخر العام المنصرم وحتى مطلع العام الجاري سُجلت العديد من الاقتحامات في عدة سجون، خلالها نكّلت قوات القمع بالأسرى، وعزلت قيادات من بينهم، وخربت ودمرت مقتنياتهم، كما صادرت العديد من كتاباتهم.

#قوات القمع

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