iPhone 15 .. صور مسربة تكشف مفاجأة عن هاتف آبل القادم

وكالات / سما /

لا يزال هناك شهران حتى تطلق شركة آبل هاتف iPhone 15 آيفون 15، لكن التسريبات حول الهاتف الذكي لا زالت تنتشر بالفعل.

إطار من سبيكة التيتانيوم لجعله أخف وزناً وأكثر متانة، وبطارية أكبر ومنفذ شحن USB-C، هي بعض التوقعات العديدة التي أدلى بها خبراء التكنولوجيا، عن iPhone 15.

يشير التسريب الأخير، إلى أن اثنين من الهواتف الجديدة – iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max – سيأتيان بلون فريد.

ونشر حساب Unknownz21، على تويتر، وهو مصدر التسريب الذي قدم تفاصيل متعددة حول ما يمكن أن نتوقعه عن هواتف آيفون، صوراً للآيفون الجديد مشيراً إلى أن سيكون متاحًا باللون الأزرق مع ظلال فضية ورمادية / سوداء فضية ورمادية من التيتانيوم.

وبينما أشارت الشائعات السابقة إلى أن شركة آبل قد تطلق نسخة حمراء من iPhone 15، إلا أن المسرب يدعي أن هذا غير مرجح.

وفقًا لـموقع MacRumors ، “سيكون الظل الأزرق متاحًا في مادة التيتانيوم الجديدة، وسيكون له طلاء مصقول “على عكس الفولاذ المقاوم للصدأ الذي كان لدى Apple في الماضي.”

iPhone 15 سيكون متاحا باللون الأزرق

بينما أطلقت شركة Apple سابقًا أجهزة iPhone زرقاء اللون، يدعي الموقع أن اللون أغمق وأكثر رمادية.

إلى جانب اللون الأزرق الجديد، يدعي مسرب المعلومات أن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سيكونان متاحين باللون الفضي والرمادي الفلكي / الأسود والفضي والتيتانيوم الرمادي.

ومع ذلك، فقد تم استخدام اللون الأزرق في النماذج الأولية لأجهزة iPhone 15 Pro ، مما يشير إلى أن اللون الأزرق يمكن أن يكون اللون النهائي الذي تعمل عليه Apple.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 15 آيفون 15 نفسه بثلاثة ألوان زاهية على الأقل – الوردي والأزرق والأخضر، وفقًا لما ذكره المسرب.

تغييرات جذرية في iPhone 15

بصرف النظر عن الألوان الجديدة، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل قد تخطط لإجراء بعض التغييرات الضخمة مع iPhone 15.

وأفاد موقع ITHome بأن الشركة ستعمل على زيادة كبيرة في سعة بطاريات هواتف آيفون 15.

وستزداد سعة بطارية آيفون 15 إلى 3877 مللي أمبير. مقارنةً بسعة بطارية آيفون 14 التي بلغت 3279 مللي أمبير.

وبالنسبة لآيفون 15 بلس، ستكون سعة بطاريته 4912 مللي أمبير، مقارنةً بسعة بطارية آيفون 14 بلس التي كانت 4325 مللي أمبير.

ومن ناحية أخرى، ستزيد سعة بطارية آيفون 15 برو إلى 3650 مللي أمبير. مقارنةً بسعة بطارية آيفون 14 برو التي كانت 3200 مللي أمبير.

أما آيفون 15 برو ماكس، الإصدار الأعلى، فستكون سعة بطاريته 4852 مللي أمبير مقارنةً بسعة بطارية آيفون 14 برو ماكس والتي بلغت 4323 مللي أمبير.

ووفقاً لمصدر المعلومات، وهو أحد العاملين بمصنع شركة فوكسكون التي تقوم بتجميع هواتف آيفون، يتوقع أن يأتي هاتف آيفون 15 برو بخيارات ذاكرة داخلية تبدأ من 256 جيجابايت.

وهذا يعتبر مضاعفاً مقارنة بخيارات المساحة التخزينية التي قدمتها آيفون 14 برو، والتي كانت تبدأ من 128 جيجابايت فقط.

وبذلك، ستكون المساحة الداخلية ميزة تنافسية أخرى لعائلة آيفون “برو” من آبل مقارنةً بالإصدارات الأقل، في حين من المتوقع أن يستمر هاتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس، بخيارات ذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة ملحوظة في أسعار هواتف آيفون 15، ولاسيما الإصدار الأعلى في عائلة “برو” وهو آيفون 15 برو ماكس.







