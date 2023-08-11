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مواجهات متوازنة في قرعة دوري الممتازة والأولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات متوازنة في قرعة دوري الممتازة والأولى



غزة / سما /

أجرى اتحاد كرة القدم قرعة بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة، الممتازة، والأولى، والثانية بفرعيها، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق انطلاق منافسات دوري الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ 11-8-2023، فيما ينطلق دوري الدرجة الثانية بتاريخ 15-8-2023، أما دوري الدرجة الثالثة فينطلق بتاريخ 9-12-2023.

وجاءت نتائج قرعة الأسبوع الأول على النحو التالي:

دوري الدرجة الممتازة

  • الهلال × اتحاد خانيونس

  • الشاطئ × شباب جباليا

  • الصداقة × خدمات رفح

  • الأهلي × غزة الرياضي

  • شباب خانيونس × شباب رفح

  • اتحاد بيت حانون × اتحاد الشجاعية

دوري الدرجة الأولى

  • خدمات النصيرات × نماء

  • بيت لاهيا × أهلي النصيرات

  • أهلي بيت حانون × خدمات البريج

  • اتحاد دير البلح × الأمل

  • شباب الزوايدة × خدمات جباليا

  • المجمع الإسلامي × خدمات خانيونس

دوري الدرجة الثانية “فرع غزة والشمال”

  • السلام × B

  • اليرموك × التفاح

  • الرضوان × الجلاء

  • الوفاق × الزيتون

دوري الدرجة الثانية “فرع الوسطى والجنوب”

  • الصلاح × B

  • الاستقلال × جماعي رفح

  • الأقصى × خدمات المغازي

  • العطاء × خدمات دير البلح

  • القادسية × شباب معن

#اتحاد كرة القدم #دوري الممتازة والأولى #قرعة #الممتازة

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