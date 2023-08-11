مواجهات متوازنة في قرعة دوري الممتازة والأولى

غزة / سما /

أجرى اتحاد كرة القدم قرعة بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة، الممتازة، والأولى، والثانية بفرعيها، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق انطلاق منافسات دوري الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ 11-8-2023، فيما ينطلق دوري الدرجة الثانية بتاريخ 15-8-2023، أما دوري الدرجة الثالثة فينطلق بتاريخ 9-12-2023.

وجاءت نتائج قرعة الأسبوع الأول على النحو التالي:

دوري الدرجة الممتازة

الهلال × اتحاد خانيونس

الشاطئ × شباب جباليا

الصداقة × خدمات رفح

الأهلي × غزة الرياضي

شباب خانيونس × شباب رفح

اتحاد بيت حانون × اتحاد الشجاعية

دوري الدرجة الأولى

خدمات النصيرات × نماء

بيت لاهيا × أهلي النصيرات

أهلي بيت حانون × خدمات البريج

اتحاد دير البلح × الأمل

شباب الزوايدة × خدمات جباليا

المجمع الإسلامي × خدمات خانيونس

دوري الدرجة الثانية “فرع غزة والشمال”

السلام × B

اليرموك × التفاح

الرضوان × الجلاء

الوفاق × الزيتون

دوري الدرجة الثانية “فرع الوسطى والجنوب”