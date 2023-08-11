مواجهات متوازنة في قرعة دوري الممتازة والأولى

أجرى اتحاد كرة القدم قرعة بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة، الممتازة، والأولى، والثانية بفرعيها، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق انطلاق منافسات دوري الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ 11-8-2023، فيما ينطلق دوري الدرجة الثانية بتاريخ 15-8-2023، أما دوري الدرجة الثالثة فينطلق بتاريخ 9-12-2023.
وجاءت نتائج قرعة الأسبوع الأول على النحو التالي:
دوري الدرجة الممتازة
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الهلال × اتحاد خانيونس
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الشاطئ × شباب جباليا
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الصداقة × خدمات رفح
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الأهلي × غزة الرياضي
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شباب خانيونس × شباب رفح
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اتحاد بيت حانون × اتحاد الشجاعية
دوري الدرجة الأولى
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خدمات النصيرات × نماء
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بيت لاهيا × أهلي النصيرات
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أهلي بيت حانون × خدمات البريج
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اتحاد دير البلح × الأمل
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شباب الزوايدة × خدمات جباليا
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المجمع الإسلامي × خدمات خانيونس
دوري الدرجة الثانية “فرع غزة والشمال”
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السلام × B
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اليرموك × التفاح
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الرضوان × الجلاء
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الوفاق × الزيتون
دوري الدرجة الثانية “فرع الوسطى والجنوب”
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الصلاح × B
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الاستقلال × جماعي رفح
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الأقصى × خدمات المغازي
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العطاء × خدمات دير البلح
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القادسية × شباب معن