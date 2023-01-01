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354 ألف دولار.. منحة مالية جديدة لأندية غزة

الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
354 ألف دولار.. منحة مالية جديدة لأندية غزة



غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن موعد تقديم المنحة المالية لأندية غزة التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.

وقال هنية على هامش حفل تكريم الإعلامبين الرياضيين إن المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيقدم منحة مالية بقيمة 304 آلاف دولار لأندية غزة بكافة درجاتها المختلفة في منتصف شهر أغسطس القادم.

وسيقدم هنية منحة بقيمة 40 ألف دولار لبقية الاتحادات الرياضية في الألعاب الجماعية الأخرى.

وأضاف هنية أن المنحة المالية تأتي في إطار الدعم المستمر من لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة برئاسة الأستاذ عصام الدعاليس.

وكشف هنية عن تقديم مبلغ 10 آلاف دولار للمواقع الإعلامية الرياضية العاملة في غزة بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي.

#أندية غزة #منحة مالية #عبد السلام هنية #غزة

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