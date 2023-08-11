  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

475 لاعباً حصيلة الانتقالات الصيفة.. الأندية الأكثر والأقل تسجيلاً

الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
475 لاعباً حصيلة الانتقالات الصيفة.. الأندية الأكثر والأقل تسجيلاً



غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم في غزة عن إغلاق باب قيد وتسجيل اللاعبين في الانتقالات الصيفية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ ببطولة الكأس يوم 21 يوليو الجاري.

وسجلت لجنة شؤون اللاعبين 110 لاعبين على قيود أندية الدرجة الممتازة، وكان اتحاد بيت حانون الأكثر تسجيلاً بواقع 14 لاعباً، ونادي الهلال الأقل تسجيلاً بواقع 4 لاعبين فقط.

أما في الدرجة الأولى فقد تم تسجيل 142 لاعباً، وكان المجمع الإسلامي الأكثر تسجيلاً بواقع 21 لاعباً، وخدمات البريج الأقل تسجيلاً بواقع 4 لاعبين فقط.

وفي الدرجة الثانية تم تسجيل 205 لاعبين، وكان العطاء الأكثر تسجيلاً بواقع 26 لاعباً، فيما كان الوفاق الأقل تسجيلاً بواقع لاعبَيْن فقط.

وحدد اتحاد الكرة غداً الثلاثاء 11 يوليو الجاري موعداً لإجراء قرعة بطولات دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحضور ممثلي الأندية الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الاتحاد غرب غزة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن انطلاق منافسات دوري الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ 11-8-2023، فيما ينطلق دوري الدرجة الثانية بتاريخ 15-8-2023، أما دوري الدرجة الثالثة فينطلق بتاريخ 9-12-2023.

#الانتقالات الصيفية #الأندية #غزة #الممتازة #الدرجة الاولى

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري: القاهرة لن توافق أبداً على تمرير البترول الجزائري إلى غزة

تحذيرات من استمرار انخفاض قيمة الشيكل

متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى الكنيست.. واشنطن: الأمور في إسرائيل "تخرج عن السيطرة"

بالفيديو: كتيبة العياش تعلن إطلاق صاروخين صوب مستوطنة "شاكيد"

لبنان يرد على الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمة لـ "حزب الله"

"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على تقليص ذريعة عدم المعقوليّة

سموتريتش يرد على بايدن بعد وصفه بـ"الأكثر تطرفا"

الأخبار الرئيسية

20230711104003

مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس المحتلة

جيش الاحتلال يعترف بارتكابه جرائم بغزة ويكتفي بتوبيخ ضباطه

رئيس

الرئيس عباس يتوجه إلى جنين ومخيمها غداً

20230711075505

القدس: الاحتلال يخلي منزل عائلة صب لبن ويسلمه للمستوطنين

20230710114520

"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على تقليص ذريعة عدم المعقوليّة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية