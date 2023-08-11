475 لاعباً حصيلة الانتقالات الصيفة.. الأندية الأكثر والأقل تسجيلاً

غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم في غزة عن إغلاق باب قيد وتسجيل اللاعبين في الانتقالات الصيفية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ ببطولة الكأس يوم 21 يوليو الجاري.

وسجلت لجنة شؤون اللاعبين 110 لاعبين على قيود أندية الدرجة الممتازة، وكان اتحاد بيت حانون الأكثر تسجيلاً بواقع 14 لاعباً، ونادي الهلال الأقل تسجيلاً بواقع 4 لاعبين فقط.

أما في الدرجة الأولى فقد تم تسجيل 142 لاعباً، وكان المجمع الإسلامي الأكثر تسجيلاً بواقع 21 لاعباً، وخدمات البريج الأقل تسجيلاً بواقع 4 لاعبين فقط.

وفي الدرجة الثانية تم تسجيل 205 لاعبين، وكان العطاء الأكثر تسجيلاً بواقع 26 لاعباً، فيما كان الوفاق الأقل تسجيلاً بواقع لاعبَيْن فقط.

وحدد اتحاد الكرة غداً الثلاثاء 11 يوليو الجاري موعداً لإجراء قرعة بطولات دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحضور ممثلي الأندية الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الاتحاد غرب غزة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن انطلاق منافسات دوري الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ 11-8-2023، فيما ينطلق دوري الدرجة الثانية بتاريخ 15-8-2023، أما دوري الدرجة الثالثة فينطلق بتاريخ 9-12-2023.