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قرار مفاجئ من إدارة خدمات البريج بشأن فريق كرة القدم

الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار مفاجئ من إدارة خدمات البريج بشأن فريق كرة القدم



غزة / سما /

 

قررت إدارة نادي خدمات البريج، الاعتماد خلال الموسم الرياضي الجديد (2023/2024)، على أبناء النادي للعب في مسابقات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وجاء ذلك عقب إغلاق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باب القيد لأندية قطاع غزة، إذ لم يتعاقد النادي مع أي لاعب خارجي خلال هذا الموسم، واستعاد لاعبيه المعارين للأندية في غزة.

ونجحت إدارة النادي في إعادة لاعبيها، سامح العواودة من جمعية الصلاح، وعبد الله الهندي من نادي المصدر، إضافة لإعادة قيد اللاعب أحمد الصوص على ملاك النادي.

ويطمح النادي في هذا الموسم للاعتماد على أبناء النادي، خاصة أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، والذي سيشرف عليهم المدير الفني الجديد للفريق، حازم الوزير.

يشار إلى أن خدمات البريج، سيوجه فريق بيت لاهيا في افتتاح بطولة كأس الراحل "إبراهيم أبو سليم، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

#خدمات البريج #غزة

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