إنترميامي يُحضر استقبالاً تاريخياً للأسطورة ليونيل ميسي

وكالات / سما /

يستعد نادي إنترميامي الأمريكي لاستقبالٍ أسطوري للنجم ليونيل ميسي الذي اختار التجربة الأمريكية بعد باريس سان جيرمان.

وكان ميسي قد أعلن قبل أسابيع اختياره الانتقال لنادي إنترميامي تاركاً خلف ظهره خيار العودة من جديد لبرشلونة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن مُشاهدة حفل تقديم ميسي لن تقتصر فقط على هؤلاء الحاضرين في ملعب لوكهارت في فلوريدا.

وأشار التقرير نقلاً عن The Athletic فإن رابطة الدوري الأمريكي (MLS) تُناقش مع اتحاد أمريكا الشمالية “كونكاكاف” والشبكة صاحبة الحقوق التلفزيونية إذاعة جزء من حفل تقديم ميسي بين شوطي اللقاء النهائي لبطولة الكأس الذهبية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الحدثين سيكونان في وقتٍ مُتقارب جداً، حيث سيُقام اللقاء النهائي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت شرق أمريكا، فيما سينطلق حفل تقديم ميسي الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه (الأحد).

وسيتحدد طرفا نهائي البطولة الأهم في أمريكا الشمالية حينما تلعب المكسيك ضد جامايكا وأمريكا ضد بنما في مُواجهتي نصف النهائي يوم الخميس المُقبل.