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3 أمور تغلق باب برشلونة في وجه نيمار

الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 أمور تغلق باب برشلونة في وجه نيمار



وكالات / سما /

حاول البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، العودة إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيني زهافي، وكيل نيمار، الذي يرتبط بعلاقة مميزة مع برشلونة، عرض خدمات اللاعب مجددا على النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن طلب زهافي قوبل بالرفض لـ3 أسباب: الأول عدم جدوى الصفقة اقتصاديا، والثاني يتعلق بالخوف من الآثار السلبية التي قد يسببها نيمار في غرفة الملابس.

أما السبب الثالث فيعود إلى الصراع الطويل الذي خاضه اللاعب البرازيلي مع برشلونة في المحاكم خلال السنوات الأخيرة (بشأن مكافأة عقده الأخير مع البارسا).

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يرى أن صفحة عودة نيمار أغلقت تماما، رغم أن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، لا يشكك في جودة اللاعب البرازيلي، خاصة أنه قد زامله في الملاعب.

#نيمار #باريس سان جيرمان #برشلونة

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