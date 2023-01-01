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كاسيميرو يوضح سبب تميّز الدوري الإنجليزي عن الليجا

الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاسيميرو يوضح سبب تميّز الدوري الإنجليزي عن الليجا



وكالات / سما /

كشف البرازيلي كاسيميرو، نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي، عن الفارق الرئيسي بين الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، مشيراً إلى أن بطولة البريميرليج أكثر صعوبة.

ولعب كاسيميرو مع ريال مدريد لمدة 10 سنوات، واستطاع خلالها أن يحقق مجموعة كبيرة من الألقاب، أبرزها 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب لاليجا، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بصفقة كلفت نادي الشياطين الحمر ما يقارب 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

ويرى كاسيميرو أن الدوري الإنجليزي أكثر صعوبة من الدوري الإسباني، لأن الفرق متقاربة في المستوى، ويمكن للفريق الكبير أن يعاني ضد خصوم يحتلون مراكز متأخرة في سلم الترتيب.

وقال النجم البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية “الفارق الرئيسي هو أنه لا توجد مباراة سهلة هنا (يقصد الدوري الإنجليزي)، صاحب المركز الأول يلعب ضد صاحب المركز الأخير ولا يكون ضامناً للفوز”.

وأضاف “إذا خضت المباراة بنسبة 90% من قوتك، فإنك ستخسر. أنا أحب البريميرليج، إنها المباريات ذات الأجواء الأفضل. كل شيء رائع في هذه البطولة، قيل لي أن مانشستر مدينة من الصعب العيش بها، لكنني أحبها”.

#كاسيميرو #الدوري الإنجليزي #الليجا

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