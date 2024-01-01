تصرف مبابي يثير دهشة باريس!

وكالات / سما /

يثير الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دهشة إدارة النادي الباريسي بسبب تصرفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، المتعلق بتعنته ورفضه فكرة تجديد العقد.

ويتمسك مبابي بفكرة الاستمرار في باريس حتى صيف 2024، ومن ثم الرحيل بشكل مجاني عن النادي كلاعب حر، إلى ريال مدريد الإسباني، وهو الأمر الذي يريد الفريق الباريسي تجنب حدوثه، بسبب العواقب الوخيمة مالياً جراء هذه الخطوة.

​الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أفاد، اليوم الإثنين، بأن النادي الباريسي لا يمانع فكرة استمرار مبابي حتى الوقت الذي يريد فيه الرحيل، بنهاية الموسم الجديد، ولكن مع تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط.

ولا يفهم النادي الباريسي السر وراء عدم موافقة كيليان على الأمر، رغم أنه سيبقى في النادي كما يريد، وسيرحل في الموعد الذي يرغب فيه بالخروج من عباءة فريق بارك دي برانس.

وأشار رومانو إلى أن النقاط ستوضع على الحروف وسيتضح كل شيء بخصوص ملف مستقبل مبابي في غضون الأسبوع الحالي، أو في الأسبوع القادم كحد اقصى، ومعرفة إن كان اللاعب سيرضخ للضغط الباريسي ويرحل هذا الصيف أم لا.

ويستعد ريال مدريد للحصول على خدمات مبابي في الفترة المقبلة، ولا يستبعد النادي الإسباني فكرة الحصول على بطاقة اللاعب في الصيف الحالي، أو في صيف 2024.