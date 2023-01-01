باريس سان جيرمان يُجهز قنبلة جديدة في سوق الانتقالات

وكالات / سما /

في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، لا يبدو أن عمل الإدارة في سوق الانتقالات متأثر كثيراً بهذا الأمر، حيث يواصل النادي مشروعه الجديد بالتعاقد مع نجوم بارزين في جميع الخطوط.

ومنذ لحظة تعيين لويس إنريكي مدرباً للفريق خلفاً لكريستوفر جالتيير، وقّع النادي مع ماركو أسينسيو وميلان سكرينيار مجاناً، وتم التعاقد مع لوكاس هيرنانديز مقابل 45 مليون، ومانويل أوجارتي بـ60 مليون، وأخيراً “لي كانج إن” الذي كلف خزائن النادي 22 مليون لجلبه من مايوركا.

ولن تتوقف صفقات باريس سان جيرمان عند هذا الحد، والهدف القادم لإدارة النادي الباريسي هو النجم البرتغالي برناردو سيلفا، والذي يحيط الغموض حول مستقبله مع مانشستر سيتي مرة أخرى.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن باريس سيبدأ مفاوضاته مع برناردو سيلفا ومانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة، والمهمة لن تكون سهلة أبداً، لأن اللاعب مرتبط بعقد مع السيتزنز يمتد حتى عام 2025.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برناردو سيلفا ألمح إلى إمكانية رحيله بتصريحات أدلى بها بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، وقراره ليس مرتبطاً بالجانب الرياضي، فهو لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا، وإنما متعلق بعدم شعوره في السعادة هو وعائلته في إنجلترا.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي سيطلب 80 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم البرتغالي، وهو مبلغ يمكن لباريس سان جيرمان توفيره بسهولة، خصوصاً إن تم بيع كيليان مبابي هذا الصيف.

يذكر أن برناردو سيلفا كان قريباً من الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكن الصفقة تعثّرت بسبب فشل النادي الكتالوني في توفير أموال الصفقة، كما انسحب البرسا من السباق بشكلٍ كامل هذا الصيف بسبب تفاقم أزمته المالية.