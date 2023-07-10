رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

كما عنونت الصحف، مواصلة لجنة إعمار مدينة جنين ومخيمها، العمل على إعادة تأهيل الخدمات العامة، وحصر الأضرار التي خلّفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

شهيد و5 جرحى من شقبا والاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم محلين تجاريين ذاتيًا

الرئيس يقلد المونسنيور مانويل مسلم نجمة القدس ويهنئ البطريرك بيتسابالا بتعيينه بمرتبة كاردينال في الكنيسة الكاثوليكية

بتوجيهات من الرئيس.. لجنة إعمار جنين ومخيمها تواصل عملها لحصر الأضرار

الوزير عساف يستقبل رئيس جمعية البيرة في أميركا

نيابة عن الرئيس.. السفير اللوح يقلد الفنان المصري يحيى الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون

اشتية: الكل في إسرائيل يبحث عن رفع شعبيته على حساب دماء أبناء شعبنا

مجلس الوزراء يصادق على تشكيل لجنة فنية لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها

اللواء دويكات: الاحتلال هو المسؤول المباشر عن العنف والدمار الذي يعانيه شعبنا

إسرائيل تستولي على بلدة الغجر اللبنانية وبيروت تعترض..!!

واشنطن تحذر: الأمور في إسرائيل "تخرج عن السيطرة"

"الأيام":

جيش الاحتلال يعدم مواطنًا من شقبا أثناء مروره بمركبته قرب دير نظام

المصادقة على بناء 1300 وحدة استيطانية في "غيلو" و500 في "بسغات زئيف"

إنشاء جسر استيطاني قرب بلدة حوارة والاحتلال يحمي مسيرة للمستوطنين

إصابة مستوطن في عملية طعن غرب رام الله وانسحاب المنفذ

جنين: إعلان إطلاق صاروخين تجاه مستوطنة غرب المدينة

نتنياهو يرفض اقتراح هرتسوغ بخصوص القضاء والشرطة تستعد لاحتجاجات واسعة اليوم

6 إصابات بجرائم إطلاق نار داخل الخط الأخضر

اشتية: العمل على مدار الساعة لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها

الأردن: تسهيلات لاستصدار وثائق لأبناء القدس عبر محكمتها الشرعية

مجلس حقوق الإنسان يناقش تقرير المقررة الأممية حول واقع الأسرى

"الإحصاء": 14.5 مليون فلسطيني حول العالم

"القدس":

شهيد من شقبا وإصابات في القرية

أبو يوسف لـ"القدس": الرئيس في جنين غدًا

الحكومة تصادق على تشكيل لجنة فنية لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها

الأردن يعلن عن 6 خدمات جديدة للمقدسيين

مخطط لتوسيع "جيلو" بـ1325 وحدة سكنية

واشنطن: الأمور في إسرائيل "تخرج عن السيطرة"

محتجون يحاولون عرقلة التصويت على قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية"