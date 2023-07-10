عرنكي يطلع القنصل البريطاني العام على تطورات القضية الفلسطينية

رام الله/سما/

- أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، اليوم الإثنين، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، على تطورات القضية الفلسطينية.

ووضع عرنكي، القنصل البريطاني، في صورة الإجراءات التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، التي تضم ممثلي اليمين العنصري المهووس والمحرض على القتل والخراب والعنف بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأمر يستدعي تحركا دوليا جادا وفوريا، وأن يتخذ المجتمع الدولي القرارات اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على إيجاد حل عادل يضمن تحقيق القرارات الدولية، بما فيها حل الدولتين.

وطالب عرنكي القنصل البريطاني بضرورة العمل الجاد من قبل المملكة المتحدة واستثمار تأثيرها السياسي مع العديد من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، لاتخاذ مواقف غير منحازة بالمطلق لصالح إسرائيل وحكوماتها، ولتكون شريكا حقيقيا في تحقيق السلام العادل الذي يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما حث حكومة المملكة المتحدة على التصويت إلى جانب فلسطين، لتحصل على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.